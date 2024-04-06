أنباء عن عودة بوسي لطليقها.. وهذا أوّل تعليق لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن عودة المطربة بوسي لطليقها هشام ربيع، رغم التصريحات النارية التي تم تبادلها بينهما على إثر حلولها ضيفة على برنامج “العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة خلال شهر رمضان الحالي.

وأكدت بوسي في تصريحات صحفية أن كل ما أذيع من أخبار حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة مؤكدة أنها سوف تقاضي أي شخص ينشر كلاماً عنها غير صحيح.

وكانت بوسي قد تحدثت خلال برنامج “العرافة” عن تفاصيل طلاقها من رجل الأعمال هشام ربيع، وردّت على اتهام شقيقة طليقها الأول المنتج وليد فطين لها بقتله، قائلة: “اعتدت على سياسة التزام الصمت، مش أي حد معدّي في الشارع يقول خبر المفروض إني أرد، اللي عنده حاجة يقولها، أخته تقول اللي هي عاوزاه، هو ميت في السجن أصلاً”.

وأضافت بوسي أن هشام ربيع أعاد أم أبنائه إلى ذمته بناءً على طلبها، وذلك حفاظاً على مصلحة الأبناء، لافتةً إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، وصدّقته: “وقتها لم أكن أعرفه جيداً، أحببنا بعضنا وتزوّجنا”.

وأكدت بوسي أن هشام ربيع دخل السجن حتى يحميها من بعض مَن سمّتهم بـ”العصابة”، والذين كانوا يضمرون الشر لها، موضحةً: “انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني عشر سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي”.