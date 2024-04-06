باسم يوسف بتصريحات نارية حول لقائه مع بيرس مورغان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف ضيفاً على برنامج “المغرد” المذاع على قنوات أبو ظبي حيث كشف أسراراً جديدة عن كواليس لقائه الشهير مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان.

وأطلق باسم خلال اللقاء تصريحاته النارية ضد مورغان، حيث قال: “لست مهتمًا ما إذا كان بيرس مورغان غير رأيه عن القضية الفلسطينية أو لا بعد حواري معه، المهم بالنسبة لي الجمهور وأن أصل بالقضية لأكبر عدد ممكن”، مشيرًا إلى أن بيرس مورغان لم يعطِه المساحة خلال حواره ولكنه تفاجا منه.

وأضاف باسم: “فضّلت المدخل الإنساني عن المدخل الديني أو القومي في حواري مع بيرس مورغان بشأن القضية الفلسطينية، لأـن ما يفيد قضيتنا أن تكسب أكبر عدد من الناس مع رأيك”.

وعن شهرته ونجاحه قال باسم: “الشهرة (سم) وطوال عمري لم أكن أحب شهرتي في مصر، تخيل 40 مليون إنسان لهم رأي فيك ويحكمون عليك”.

وعلق باسم يوسف على الانتقادات التي طالت مواطنته الإعلامية ياسمين عز قائلا: “أقول للناس لماذا تأخذون كلام ياسمين عز بجدية؟.. هي نفسها تعلم أنها تقدم كاركتير، مشيرًا إلى أنه أهلاوي والجميع يعلم ذلك.