شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وبدأت الحلقة الـ 26 من مسلسل بيت الرفاعى بوصول ناهد "عايدة رياض" إلى قسم الشرطة للابلاغ عن نفسها بأنها من قتلت عبد الحميد الرفاعى "سيد رجب"وفى نفس الوقت يغادر فاروق "أحمد رزق" قسم الشرطة ويعود إلى المنزل ويكتشف أن والدته كانت في المنزل ويعرف من رقية "ملك قورة" أن يحيى أخبرها بأن فاروق هو الذى قتل عمه.

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