شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان والدة الفنانة التونسية ساندى على للمجمع الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، جثمان والدة الفنانة التونسية ساندى علي، للمجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع جثمانها لمثواها الأخير.

في جانب آخر، شاركت ساندى علي في مسرحية "عائلة كازانوفا" بطولة عمرو يوسف، حسن الرداد، نسرين طافش، حمدي المرغني، هالة فاخر، بدرية طلبة وسليمان عيد، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة، وتدور أحداثه في إطار فانتازى في زمن غير الزمن الحالي، ومقرر بدء عرض المسرحية يوم الأربعاء المقبل 2 فبراير ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهى.

وشاركت الفنانة ساندى على مؤخرا من خلال مسلسل "ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.



الفنانة ساندي علي



انهيار ساندي علي



ايناس على من جنازة والدتها



بكاء ساندي علي



جانب من الحضور



جانب من جنازة والدة ساندي علي



جثمان والدة ساندي علي



دومينيك حوراني واصدقاء ساندي على يواسونها



ساندي تتلقى العزاء من صديقاتها



ساندي على واختها ايناس