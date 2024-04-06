شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: السيرة سيرتنا..فرجة مسرحية ممتعة والممثلون مبدعون والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - شاهدت من قبل عروض كثيرة عن السيرة الهلالية ولكن أغلبها كان الملل والإيقاع البطيء، والحوار المطول هو السائد فيها ، ولكني شاهدت عرضا بعنوان " السيرة سيرتنا " عن حكايات من السيرة الهلالية، ولم أشعر بالوقت ولم ينتابني أي لحظات من الملل وذلك لعدة عوامل أهمها الكتابة الذكية لمحمد الشاعر مؤلف القصة والأشعار، فقد اختار لنا من قصص الهلالية المناطق المشوقة وصاغها بأشعاره في حوار جمالي مشبع بالسجع والمحسنات البلاغية التي منحته حيوية وساعدت الممثلين علي التعبير والتمثيل بسلاسة وإيقاع يبعد أي ممل .

ومن عوامل نجاح تلك التجربة الممثلين جميعا فقد أبدعوا وقدموا أفضل ما لديهم وأخص بالذكر الفنان سيد جبر الذي أشاهده بعيدا عن الكوميديا متمكنا من الشخصية التي يقدمها والتي منحها بريقا بخبرته الكبيرة ، ومن نجوم العمل المتمكن من كل حرف وكلمة ينطقها الفنان أحمد أبو عميرة، فهو يعطي ثقل علي المسرح ويحدث إيقاعا لنفسه في أي مشهد يظهر فيه، أما الفنانة إيمان رجائي فهي تمتلك من الكاريزما الكثير وهو ما يجعلك تنتبه لها في كل مشهد تظهر فيه في دور " سُعده " ، ونفس الكاريزما تمتلكها الفنانة شيرلي رؤوف وتقدم أفضل ما لديها في هذا العرض.



مسرحية السيرة سيرتنا



مسرحية السيرة سيرتنا

الفنان محمد عمر من نجوم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وهو دائما متمكن في كل دور يقدمه ويمنحه تفاصيله كممثل مخضرم ينتبه له الجمهور بمجرد الظهور علي المسرح بما يمتلك من صوت قوي وأداء مشدود بإيقاع محسوب، أيضا يقدم الفنان أحمد مصطفي أروع ما لديه فهو ممثل يجيد كل الألوان تجده مقنعا في التراجيديا ولو قدم الشكل الكوميدي يتمتع بخفة ظل ، وهو هنا في هذا العرض يقدم توازن بين الأداءين وإن كان الجد هو الغالب عليه لطبيعة الشخصية، ومن الممثلين الذين استمتع دائما برؤيتهم وبأدائهم واهتمامهم بتفاصيل الشخصية التي يقدمها الفنان محمد الشربيني فهو ممثل يمتلك الحضور علي المسرح و" قماشة " جيدة جدا لأي مخرج لأنه يليق في تقديم الكثير من الأدوار، ويتميز أيضا الفنان أحمد الشريف فهو ابن هذا القطاع ونجم من نجومه ودائما يقدم الشخصيات الصعبة ويمتلك أدواته كممثل متمكن من لغته ومن ردود أفعاله، كما أنه يمتك الحس الكوميدي .



مسرحية السيرة سيرتنا وحكايات من السيرة الهلالية (1)



مسرحية السيرة سيرتنا وحكايات من السيرة الهلالية (2)



مسرحية السيرة سيرتنا وحكايات من السيرة الهلالية (1)

وكما اشرت وأؤكد مرة أخري بان التمثيل في العرض هو أحد أهم عوامل نجاحه ، ومن المتميزين أيضا في الأداء والذين أشاهدهم لأول مرة في المسرح وربما يكون هذا تقصير مني وليس منهم الفنانين : وائل إبراهيم ، علاء ابو زيد، دعاء الخولي، ، رولا مجدي، ماريا وائل، محيى الشاعر، محمد حيدر، أحمد إسماعيل، محمود جميل، حبيبة، سلمي.



السيرة سيرتنا (1)



السيرة سيرتنا (2)



السيرة سيرتنا (3)



السيرة سيرتنا (4)



السيرة سيرتنا (1)



هذا العرض يتميز بإيقاعه السريع والاستعراضات الفاصلة بين مشاهده تمنحه حيوية وتغير للصورة البصرية ، وتمنح المخرج حلولا لاختار الزمن وتغيير المكان والزمان، والاستعراضات لسيد البنهاوي ينقصها الراقصين المحترفين لأن ما رأيته "شبه محترفين "، أما عن الديكور لمحمد خبازة، فهو بسيط ويناسب السهرة الرمضانية القائمة علي الفرجة والملابس لهبة جودة تلائم أيضا العصر واختيارها للألوان يمنح عين المشاهد رؤية بصرية مريحة للعين ومتلائمة مع الديكور والإضاءة .



ألحان العرض ممتعة جدا لصلاح مصطفي ولكني طوال مدة المسرحية أشعر انني سمعتها من قبل فهي علي ما اعتقد ليست أصيلة ولكنها مأخوذة أو بلغة السوق " منحوتة " من اعمال سابقة قدمت السيرة الهلالية منها مسلسل " السيرة الهلالية "، فكلما استمع للحن في فاصل من فواصل المشاهد أجد نفسي قد سمعت تلك الجمل اللحنية من قبل ، ولكن في النهاية أشيد بهذه التجربة لأنه تحمل للمشاهد كل عناصر الفرجة صنعها المخرج أشرف عزب .



مسرحية " السيرة سيرتنا " تقدم علي قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون وهي انتاج البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقياده الفنان أحمد الشافعي ، وتقدمها الفرقة القومية للموسيقي الشعبية والانشاد الديني بقياده الفنانة لبني الشيخ ، والعرض يعمل به مخرجان منفذان هما هشام إبراهيم، وأحمد شحاتة، ومساعدو الإخراج هالة الصباح، سعاد الجوكر، محمود فراج، محمد خيري، أحمد صفوت، والعرض من تأليف وأشعار محمد الشاعر، ومن إخراج د. أشرف عزب.