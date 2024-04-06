شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان ينتهى من تصوير مسلسل المعلم اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى الفنان مصطفى شعبان وفريق عمل مسلسل المعلم من تصوير مشاهدهم بالعمل الليلة، وذلك بعدما استطاع العمل تحقيق حالة كبيرة من النجاح أثناء عرضه على شاشة قناة الحياة خلال ماراثون الدراما.

يعرض مسلسل المعلم الحلقة 27، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.