شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الصباح سبب قتل برزك أميد لـ ابنه فى الحشاشين.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2024، والتي عرضت منذ ساعات، على شاشة DMC، بـ قتل برزك أميد الشخصية التي يقدمها الممثل سامى الشيخ، لـ الهادي بن حسن الصباح الشخصية التي يلعبها الممثل الشاب عمر رزيق.

وأمام حالة من الذهول بسبب ما قام به برزك أميد لـ ابن سيده حسن الصباح الشخصية التي يقدمها النجم كريم عبد العزيز، تجد أن سبب ما حدث هو الصباح نفسه، الذى وعد أميد عدة مرات بشكل غير مباشر بأن يكون وريثه والحاكم من بعده لـ قلعة ألموت وتابعيها.



ألا أنه في الحلقة الـ 26 قرر توريث الحكم من بعده لـ الهادى ابنه الذي خانه، فوضع في قلب أميد الغضب والغل الذى يريد ليدفعه للتخلص من الهادى دون الاشتراك في الجريمة، ولا يقال أنه قتل ابنه البكر الحسين بن الصباح بسبب عنده، وابنه الثانى الهادى بسبب خيانته.

وبالرغم من أنه برزك أميد كان أول من اقسم بالحماية والطاعة، ألا أن تعبيرات وجهه بعد إعلان حسن الصباح، كانت مقدمة لما سيقوم به أميد.

يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 27، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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الحشاشين



الحشاشين



الهادى بن حسن الصباح



برزك أميد



حسن الصباح



قتل برزك أميد لـ الهادى بن الصباح