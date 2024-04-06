شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 26، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث عاتبت "فاطمة ضرغام" سامية عاطف زوجها "شوقي" عماد صفوت، عن ما فعله مع عايدة وتفكيره فى التخلص منها، وقدم الاعتذار لها وسامحته بشرط أن لا يكرر ذلك مرة أخرى.

فيما طالب الضابط "حسام" كريم محجوب بمطابقة بصمات "سامح الغول" مع بصمات المتواجد فى حادث مقتل "على" محمود عبد المغني لكى يتم إغلاق القضية.

وطلب "مصطفى" محمد على رزق، من "ياسين" محمد علاء، أن يصطحبه لمنزل "سميحة" سيمون ليقدم لها واجب التعازى، وظنت بأن حضوره لكى يشمت فيها بعد وفاة ولديها، ولكنه أخبره بأنه جاء لتقديم التعزية لتنهار من البكاء ويقوم بدوره فى تهدئتها والدعاء لها وغادر.

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