شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 27 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 27، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 27 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث قررت ماجدة- سلوى عثمان، أن تذهب فرح ابنها علي- محمد أحمد ماهر، بالرغم من أنه لم يدعُها، وتوسل إليها عرب- أحمد العوضي، ألا تذهب، لكنها أصرت، وعندما وصلت منعها الحرس من الدخول، ولكنها دخلت رغما عنهم ونادت على ابنها علي، وقبل أن يصل إليها ابنها أوقفه حماه وأمره أن يطرد أمه من الفرح لأن كل من الفرح ناس مهمين ولا يشبهوها، وإلا سينهي الفرح، فامتثل علي لكلام حماه، وطلب من أمه أن تنصرف، وأنصرفت بالفعل وهي منهارة.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان