شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سعد يعود للغناء بعد غياب 17 عامًا بـ "اللى فارق فارق" ويطرحها فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الملحن والنجم وليد سعد لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "اللى فارق فارق" تنتمى إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ومن المقرر طرحها في موسم العيد المقبل، وتحمل عددًا من المفاجآت، ويراهن عليها بقوة، وتعيده إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عامًا منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى، وشوق جمهوره ببرومو الأغنية على صفحة الإنستجرام.

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى ويشمل عددًا من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءًا من وردة وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وآمال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين .

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان أحمد رزق وحملت الاغنية إسم بطلة حدوتك وتقول كلمات الأغنية: الوردة بتدبل لما مانهتمش ب جمالها والواحدة بتتعب لما اللي تحبه بيهملها، والكلمة الحلوة ماتتحسش لما نأجلها ليه ماحدش فينا بيتعلم من غلطة عملها، كان نفسي تحس ب أوجاعي وتفكر ف اللي بيسعدني تشاركني ف أحلامي، شوية طب الومك والا مفيش داعي كان نفسي ف حُضنك ده تاخدني وتهون أيامي عليا، كان نفسي نهاية تليق بيا مابقاش انا بطلة حدوتك، واطلع ف الأخر مأذية يا حبيبتي الدنيا بتلهي ساعات وتاخدنا في زحمة مشاغلها ب أفضل أكلِم صورتك، أوقات وباخدها في حُضني وب أشكيلها، مش قابل فكرة ماضي وفات وحشاني أيامنا وتفاصيلها سامحيني أنا لو قصرت ف يوم ولا غلطه، أكيد كُنت قاصدها ده أنا من بعِدك عايش مهموم أيامِك مين حايعوضها، انا ياما باجيب على نفسي اللوم وبقول كان أولى لو أسعدها.