بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على “المذيع الخفي” لأول مرة في العالم بأنامل باسم كريستو مغلقة

متابعة بتجــرد: لطالما حرصت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية على تبني الأفكار الخلّاقة وتطويرها وتنفيذها وتقديمها بأجمل حلّة للمشاهد السعودي والعربي. من هنا، قدمت خلال الموسم الرمضاني برنامج “عينك على مين” عبر شاشة ال SBC. “

“عينك على مين” الأول من نوعه، خطوة تكنولوجية جريئة وتحدٍّ تلفزيوني كبير إذ، ولأول مرة في العالم، وليس فقط العالم العربي، شهدنا شخصية افتراضية (avatar) تقدم برنامجا على الهواء مباشرةً، وليس مسجلاً، مدعّمةً بتقنية الواقع الافتراضي المعزز.

“منى” و “سلطان” هما الشخصيتان الافتراضيتان اللتان اختبأ خلفهما في كل ليلة من ليالي رمضان المبارك إعلاميا أو إعلامية، وتم الكشف عن هويته أو هويتها خلال الحلقة بمساعدة الجمهور، وعلى سبيل المثال لا الحصر: نيشان، جومانة بو عيد، باسم ياخور، محمد الشهري، ياسر السقاف، حسن الرداد، احمد فهمي، منى ابو حمزة، ميس حمدان، خالد البريكي، حمد قلم، هاني رمزي، سعيد بن مانع وغيرهم.

البرنامج عبارة عن توليفة جمعت بين الحوار الفني والرياضي والاجتماعي، في قالب ترفيهي مزيّن بالمعلومات العامة والمسابقات والجوائز، إذ استضاف البرنامج نخبة المجتمع الفني من مغنين وممثلين ورياضيين مثل الهام علي، فؤاد عبد الواحد، اصيل هميم، محمد نور، سلوم حداد، زهرة عرفات، يارا، ماجد المصري، داوود حسين،عبد المنعم عمايري، احمد العونان وغيرهم.

للمرة الأولى في العالم، تنفرد هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية في تقديم هذه الفكرة الجديدة بتعاون مشترك مع شركتي Ogmented ونبض الخليج ، وبتوقيع خاص من المخرج والمنتج اللبناني المبدع باسم كريستو، الذي لطالما تميّز في تقديم الأفكار الجديدة والبرامج المختلفة خلال مسيرته الإبداعية الطويلة.