شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 12 على قناة DMC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل فراولة الحلقة 12، بطولة النجمة نيللي كريم على قناة DMC في تمام الساعة 7:45 دقيقة، والإعادة 8:15 صباحا، ويعاد مرة أخرى الساعة 1:45 ظهرا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT، أحداثًا جديدة، بلقاء الشيخ علاء الدين "ياسر الطوبجى"، فراولة "نيللى كريم"، وطلبه مبلغًا من المال، بحجة تزكيتها على الفقراء، ورفضت الأخيرة ذلك.

ظهور جديد لفراولة ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، مع الإعلامية هبه الأباصيري على قناة "CBC"، واجهت خلاله هجوما حادا، كان بينهم مساعد الشيخ علاء الدين، بتحريمه العلاج بالطاقة.

لم تستسلم فراولة للهجوم، ودافعت عن عملها وفكرها في الطاقة الإيجابية، وأكدت خلال اللقاء على التليفزيون أنها تعرف من يحدثها وأن أعداء النجاح كثيرون ولا تستلم وتمنح كل الطااقة الإيجابية لمن يحتاجها.

صدمة قوية تعرضت لها فراولة "نيللى كريم"، بعد أن أخبرها الطبيب النفسى الدكتور إبراهيم "صدقي صخر"، أن أحد مرضاه دخل مصحة بسبب رفضها العلاج بالطب وتوجهها للعلاج بالطاقة.

ويراود الشك فراولة "نيللى كريم"، بعد الهجوم الذى تلقته من الشيخ علاء الدين "ياسر الطوبجي"، وداعميه، واعتبار ما تقوم به حرام شرعا، وكذا اتهام الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" بضلوعها في أذى أحد مرضاه، ودخوله المصحة رفضا للعلاج الطبي، واتجاهه للعلاج بالطاقة.

وفوجئت فراولة بتلقي رسالة من مستر يانج "عبد الحكيم الصيني" وطلبه منها لقائه في أحد الفنادق، وخلال اللقاء تعرفت على مستر غنّام الخبير الأثري الذى كشف عن بيعه مقابر فرعونية لأكبر متاحف في العالم، كما أنه يدل على مكان الحفر ويأتوا بمن يحفروا ولو حدث أي شيء يخرجوا منها، وطلب مستر يانج أن يدفع له ما يريد من أموال.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى

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