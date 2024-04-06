ابن شون ديدي يواجه دعوى قضائية بتهمة الاعتداء الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواجه كريستيان كومز، نجل مغني الراب والمنتج ورجل الأعمال شون “ديدي” كومز، اتهامات بالاعتداء الجنسي في دعوى قضائية جديدة رفعتها غريس أوماركاي أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس يوم الخميس.

وبحسب أوراق المحكمة التي حصلت عليها صحيفة The Post، تزعم المدّعية غريس أوماركاي أنّ كريستيان “كينغ” كومز، البالغ من العمر 26 عاماً، خدّرها واعتدى عليها جنسياً في كانون الأول (ديسمبر) 2022 على متن يخت استأجره والده ديدي، حيث عملت أوماركاي كأحد أفراد الطاقم.

وفي الدعوى، كريستيان متهم بالاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والتسبب في ضائقة عاطفية. كما تمت مقاضاة شون على اعتباره الشخص الذي استأجر اليخت ولمساعدة وتحريض ابنه في الاعتداء المزعوم.

ووصف محامي ديدي وابنه الدعوى المرفوعة يوم الخميس بأنّها “بذيئة ولا أساس لها من الصحة”، مضيفاً أنّها “مليئة بنفس أنواع الأكاذيب المصطنعة والحقائق التي لا صلة لها” التي نتوقعها من تيرون بلاكبيرن، محامي أوماركاي.

تأتي هذه الدعوى وسط سلسلة من الدعاوى القضائية التي تتهم كومز (54 عاماً) بالاعتداء الجنسي والاتجار الجنسي والمشاركة في أنشطة إجرامية أخرى، علماً أنّ النجم نفى جميع الاتهامات ووصفها بأنّها

“مقززة”.