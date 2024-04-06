ريم طارق تصدم رامز بسبب حسن شاكوش في "رامز جاب من الأخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تعرض مساء اليوم الحلقة 27 من برنامج المقالب "رامز جاب من الآخر" تقديم الفنان رامز جلال ويعرض على قناة "Mbc مصر" عقب أذان المغرب.

واستضاف رامز مؤدي المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

وسخر رامز من ملابس حسن شاكوش قائلا:" قميص وقع عليه كولور".

وصدمت ريم طارق رامز جلال بسبب رفضها الحديث عن طليقها حسن شاكوش.

ويستضيف البرنامج عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.