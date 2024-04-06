شكرا لقرائتكم خبر عن محمد دياب: أمى غرست فيا الصبر والتمثيل جانى بالصدفة ومكنش عندى ثقة فى نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد دياب، من وقت ما نجحت وكل ما تديق عليا أبص للسماء وأقول لربنا انا بتاعك، وقصة حياتى هسميها "موال الصبر"، ودى كانت أول أغنية غنيتها فى مايك فى فرح".

وأضاف محمد دياب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، أن والدته كانت أول شخصية مؤثرة فيه وحفزته، لانها من الناس اللى غرست فيا الصبر بالإضافة للظروف التى عشتها، وجعلت العوز يقوينى، وكل اللى حلمت بيه أخدت أحسن منه".

أكد، التمثيل جاءنى بالصدفة، وبيجينى عروض تمثيل قبل ما أتشهر كمطرب، لأن أصدقائى مخرجين وشافت إنى أمثل، وبعد ما اتشهرت كمغنى مش شايف إنى بعرف أمثل، ممكن أمثل فى كليب مثلا، لافتا إلى أن الفنان محمود عبد العزيز الله يرحمه طلبه فى دور فى مسلسل، وقالى انت بتعرف تمثل، وانا مكنش عندى ثقة فى نفسى"، ومبحبش أزاحم فى حاجة معرفش فيها.



