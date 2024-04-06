شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27 .. سلوى خطاب تتفق مع فراس سعيد على خالد الصاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث علمت هالة - سلوى خطاب، بالقضية التى رفعتها صدفة على فؤاد - خالد الصاوي، فاتفقت مع معتز - فراس سعيد، أن تعطيه مستندات لفضيحة فؤاد، ليبتزه مقابل أن يكتب كل ممتلكاته لهالة، خوفًا من أن تثبت صدفة نسبها وترثه مع أبنائها.

وكانت قد شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تفاجأت صدفة- ريهام حجاج، بمحضر يأتي لمنزلها، ويطلبها بالتوقيع علي أوراق قضية إثبات النسب، حيث إكتشفت أن هناك قضية رفعت علي أبوها- خالد الصاوي، لإثبات النسب وعمل تحليل DNA.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

