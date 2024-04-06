شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 27.. الكبير يحول الدوار إلى فندق المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أعجب الكبير بفكرة جونى، وتأجير غرفته فى الدوار للأجانب مقابل 500 دولار فى اليوم، خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرين، من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة on، حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة.

وساعد الجميع الكبير فى فندق المزاريطة، حيث يقف العترة مع هجرس على حمام السباحة ونفادى من الفريق الترفيهى الذى يصمم الرقصات على حمام السباحة وطبازة فى الاستقبال ومن يسلم الغرف، وجونى والكبير الإشراف على النزلاء والمربوحة فى المطبخ تعد الوجبات وارتدت ملابس على شكل جزر ليتعجب الكبير من ملابسها وشكلها.

وبدأت الحلقة بمعايرة هجرس لجونى لأنه لا يعمل ويأخذ أموالاً من شقيقه الكبير والجميع يعلم فى المزاريطة أنه عاطل وبلا عمل.

وغضب جونى ونزل غرفته فى الدوار على موقع للإيجار لأخذ أموال، وجاء له الدفعة الأولى 3 أجانب من الخارج ولكن جونى لم يبلغ الكبير وأقنعه أنهم أصدقاؤه وجاءوا من الخارج ليجلسوا معه.

وبعد ذلك دخل أحد النزلاء فى خناقة مع الكبير بسبب صوته العالى مع مربوحة، كما قال لهما أن الأكل ليس لذيذ لتغضب مربوحة.

و يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 27