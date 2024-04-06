"الحلقة باظت"..إلغاء فقرات"رامز جاب من الآخر" بسبب اشتباك حسن شاكوش وطليقته ريم طارق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

اضطر الفنان رامز جلال عدم استكمال فقرات برنامجه "رامز جاب من الاخر" بعد اشتباك مطرب المهرجانات حسن شاكوش مع طليقته ريم طارق ورفضهما استكمال البرنامج.

وحاول "رامز جلال" الصلح بينهما أكثر من مرة ولكن بلا فائدة حيث طلبت "ريم" عدم استكمال البرنامج في وجود طليقها حسن شاكوش، وعلى الجانب الآخر رفض "شاكوش" استكمال المقلب ليقوم "رامز" بإيقاف الحلقة وعدم استكمالها، وأعلن " الحلقة باظت".

ويشهد البرنامج استضافة عدد من ضحايا رامز جلال هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصرزيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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