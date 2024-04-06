شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 27.. هل ستنجح خطة رشدى الشامى فى التخلص من عصام السقا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، اتفق جلال - رشدي الشامي، مع مصباح - عمرو صحصاح، بأن يقوم بقتل كل من طارق - عصام السقا، وكذلك غادة - رانيا الخواجة، بالرغم أن غادة هي من ستساعده في دخول منزل طارق، فهل ستنجح الخطة ويقتل مصباح طارق وغادة؟ هذا ما سنعرفه خلال أحداث الحلقة 28.

وتوالت الأحداث بالحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث أتفقت أم راندا مع طبيب ليجهز بنتها، وعندما أتي الموعد المحدد رفضت راندا- دهب تامر، أن تذهب معها للطبيب، وقالت أنها ستحتفظ بالجنين ولن تقوم بتصليح الخطأ بخطأ أكبر، وأتهمت أمها أنها السبب في كل ماجرى لها لأنها لا تعرف عنها أي شيء.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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