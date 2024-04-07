شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 12.. نوال ترفض العلاج وميرفت أمين تحلم بكوابيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، كشف ميرفت أمين عن أن الكوابيس تراودها وذلك منذ تعرض ابنها المقدم أدهم ويلعب دوره دياب، لحادث إرهابي في السلوم، فيما اخبرت ميرفت امين نجلها دياب، بأن زوجة خاله نوال ترفض الخضوع لعلاج السرطان.

مسلسل مليحة، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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