شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 27.. دينا فؤاد تكشف لكارولين عزمى سبب طلاق أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مثيرة، حيث ذهبت أنغام- كارولين عزمي، لأبيها لتعرف منه السبب الحقيقي وراء طلاق أمها- وفاء عامر، فقامت حنان- دينا فؤاد، بكشف الحقيقة لها وراء الطلاق، وأن أباها- رياض الخولي اكتشف علاقة بين عرب- أحمد العوضي، وأمها، فانهارت أنغام وتركت المنزل وانصرفت.

وكانت قد توالت الأحداث بالحلقة السابعة والعشرين من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث ظل شقيق الجن- مراد فكري، يبحث عنه، وذهب لرباح- وليد فواز، ولكن رباح قال له أن يذهب ليقدم بلاغ ضد عرب لأنه بالتأكيد وراء اختفاء أخيه، وبالفعل ذهب - مراد فكري ، وقدم البلاغ وأنكر عرب أنه يعرف مكان الجن، وبعد أن أخلت الشرطة سبيله اتفق مع أخيه الجن أنه سيساعده ليجد أخاه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان



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