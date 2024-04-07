شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 27.. تابع حسن الصباح يصبح وزيرا للسلطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين عزل السلطان باركياروق لوزيره وتعيين شخص آخر بدلاً منه فى مفاجأة كبيرة لمتابعى المسلسل، خاصة أن هذا الشخص هو الفنان محمد نجاتى الذى سبق أن أعلن فى وقت سابق ولاءه لحسن الصباح الذى أمره بعمل حيلة ماكرة يقترب من خلالها للسلطان باركياروق حتى يكسب ثقته ويصبح رجلهم داخل القصر.



كما شهدت الحلقة 27 أمر حسن الصباح لتابعيه الحشاشين بإثارة الهرج والمرج داخل أصفهان وإشاعة القتل وبث الرعب بين الجميع، وهو ما نجح فيه بالفعل ليثير الرعب داخل المدينة كلها مما جعل السلطان باركياروق يعزل وزيره.



وكانت شهدت الحلقة 27 من الحشاشين مقابلة ما بين برزك أميد وحسن بن الصباح أخبره فيها الأخير أنها رأى بالمنام قتتل برزك لابنه الهادى، ليخبره الأخير أنه مستعد لفعل أى شىء لينال ثقته، حتى لو كلفه الأمر قتل نفسه.



وهو ما أمر به حسن الصباح، وبالفعل لم يتردد برزك ولكن حسن الصباح بمجرد اقتراب السكين من رقبة برزك أخبره أن ذلك يكفى.



وكانت شهدت الحلقة 26 أمس من مسلسل الحشاشين تطوراً جديداً فى الأحداث بعدما أخبر حسن الصباح تابعيه فى القلعة أن سر وخليفته من بعده سيكون الهادى ابنه، وهو ما جعل الجميع يبادرون بإبداء السمع والطاعة، وأولهم برزك أميد، وذلك بعدما شهدت الحلقة نجاح حسن بن الصباح فى دخول القلعة من جديد رغم منع برزك أميد وإصداره الأوامر للحراس بقتل أي من يدعى أنه حسن الصباح، وذلك بعدما بدل ملابسه مع أحد الأشخاص وأخبره أن يقول للحرس أنه حسن الصباح مقابل مبلغ مالى، وما أن قال ذلك حتى تم قتله بالسهام.

ولكن ذلك لم يمنع حسن الصباح من الدخول بعدما استطاع الدخول لغرفة برزك نفسه، ولم يخبره بأنه على علم بمؤامرته، وذلك بعدما شهدت الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين نقطة تحول كبيرة داخل قلعة ألموت بعدما انقلب برزك أميد على سياسات الصباح وبات يصدر أوامر كأنها تخرج من الصباح الذى بات فى عزلته، ولم يخبر أحد أن بن الصباح خارج أسوار القلعة.

أيضاً شهدت الحلقة الـ 26 من مسلسل الحشاشين قيام دنيا زاد – ميرنا نور الدين- بمهمة جديدة من شأن القضاء على حسن الصباح بعدما طلبت من زوجة السلطان باركياروق الذهاب إلى منزلها للتحدث إلى العوام بشأن زوجها وإخبارهم أنه بمثابة شيطان لتحذرهم منه.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.