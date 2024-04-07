شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27 .. عودة منى مختار من السفر بعد حبس والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، ومنها عودة مني مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيي شاكر بعد رفضه بيع منزله.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة حالة حزن كبيرة سيطرت علي إمبراطورية ميم، كما سعت أسرة مختار أبو المجد للبحث عن محامي كبير وخبرة لكي يترافع عن والدهم، وشهدت الحلقة أيضًا القبض علي مختار أبو المجد "خالد النبوي" وتوجيه عدة تهم له منها النصب والتزوير، مؤكد أن هذه التهم ملفقة له من قبل شركة يحيي شاكر العقارية التي تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لإرغامه علي البيع.

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة ( الفنانة نشوي مصطفي ) بعرض استضافة مدام مي ( حلا شيحة ) في منزل الامبراطورية بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي اخلاء المنزل .

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC ، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الانسانة التي يكن لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بجوار خالد النبوى في البطولة كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.