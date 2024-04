شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 27.. رقية تضغط على فاروق برغبتها في مغادرة المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصةWatch it، محاولات من رقية "ملك قورة" للضغط على فاروق "أحمد رزق" بأن يعود في طريقة تعامله معها مثل السابق خاصة بعدما تغير معها واتهماها باللعب عليه لحساب أخوتها، حيث تخبره بأنها ستترك المنزل وتبعد عنه، ولكنه يمنعها ويطلب منها العودة إلى غرفتها مرة أخرى.

يدور حوار بين رقية وفاروق حول وضعهما، وتؤكد رقية أن كل فعليته كان خوفاً منها أن يقف هو امام أخوتها، كما ذكرته بانها اختارته هو وتزوجته من أجل فتح بيت وتكوين عائلة بعيداً عن المشاكل ورغم كل هذا اتهمها بالخيانة، وتبلغه بأن ياسين "أمير كرارة" أرسل لها رسالة من موبايل جمالات وأخبرها أن تنسى وجود أخوة لها.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل بيت الرفاعى، تفكير سعيد الطرش "محمد لطفى" في ساعدة ياسين الرفاعى بطريقته الخاصة حتى يثبت برائته من تهمة قتل الخادمة نسمة، حيث خطف سعيد بمساعدة بذرة "إبراهيم السمان" ابن عجوزة "شادي جميل" الذراع اليمين لفاروق والذى قتل نسمة للضغط عليه حتى يعترف ويخرج ياسين من القضية.

يرفض ياسين طريقة سعيد بخطف طفل مهما كان ولكن سعيد يحاول إقناعه بان هذه الطريقة المناسبة لمواجهة ما يفعله فاروق وحتى يحصل على حقه ويعود لحياته الطبيعية مرة أخرى، وفى نفس الوقت جمالات تؤيد طريقة سعيد بعدما أغلقت كافة الأبواب وكذلك أن الطفل لن يتم ايذائه بأى شيء وبدأ ياسين بالاقتناع بذلك.

مسلسل بيت الرفاعى ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.



