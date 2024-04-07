شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان نجم الدين تتصدر تريند X بعد مشهد قتل "إلينار" فى الحلقة 27 من الحشاشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت النجمة سوزان نجم الدين يترند "أكس" في مشهد نهاية قتل ألينار التي تلعب دورها ضمن أحداث الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين على يد مجموعة من حوريات الجنة.

وشهدت الحلقة قتل ألينار على يد مجموعة من حوريات الجنة وذلك بعد أن حرضتهم إحدى الحوريات من أجل القضاء على ألينار خوفًا من الجحيم الذي سيكون من نصيبهم طالما ألينار موجودة، وحاولت ألينار الدفاع عن نفسها من محاولة القتل إلا أن هناك أكثر من ثلاث جاريات اجتمعن من أجل قتلها، لذلك لم تستطع صدهن، وتمكّن من القضاء عليها.



تريند توينر

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



سوزان نجم الدين