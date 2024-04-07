شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 27.. مراد فكري يتقدم ببلاغ ضد العوضي في اختفاء أخيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، حيث ظل شقيق الجن - مراد فكري، يبحث عنه، وذهب لرباح - وليد فواز، ولكن رباح قال له: اذهب وقدم بلاغ ضد عرب لأنه بالتأكيد وراء اختفاء أخيه، وبالفعل ذهب - مراد فكري، وقدم البلاغ وأنكر عرب أنه يعرف مكان الجن، وبعد أن أخلت الشرطة سبيله أتفق مع أخوه الجن أنه سيساعده ليجد أخوه.

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث قام جمال- أحمد عبد الله محمود، بسرقة ذهب سميحة- دنيا المصري، وعندما أكتشفت سميحة، لم ينكر جمال بل تبجح معها وطلب منها خمسة ملايين جنيه مع الذهب ثمن سكوته علي خيانتها مع رباح، وإلا سيفضحها عند أبوها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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