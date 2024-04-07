شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 27.. خروج خالد النبوى من الحبس بكفالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 27 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، منها توقيع مروان عقد بيع منزل الإمبراطورية مكان والده زورا، وذلك في محاولة منه لإنقاذ والده من الحبس، وتنجح منى مختار فى إخراج والدها من الحبس بكفالة على ذمة القضايا.

وشهدت الحلقة أيضا مساومة شركة يحيي شاكر لمروان أبو المجد علي بيع منزل والده مقابل خروجه من الحبس، وشهدت الحلقة أيضا عودة منى مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيي شاكر بعد رفضه بيع منزله .

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت حالة حزن كبيرة سيطرت على إمبراطورية ميم، كما سعت أسرة مختار أبو المجد للبحث عن محام كبير وخبرة؛ لكي يترافع عن والدهم، وشهدت الحلقة أيضا القبض على مختار أبو المجد (خالد النبوي) وتوجيه عدة تهم له منها النصب والتزوير، وأكد أن هذه التهم ملفقة له من قِبَل شركة يحيي شاكر العقارية التي تستخدم كل الطرق المشروعة وغير المشروعة لإرغامه علي البيع .

وكانت قد شهدت الحلقة السابقة تكليف مختار أبو المجد لشقيقته مديحة (الفنانة نشوى مصطفى) بعرض استضافة مدام مي (حلا شيحة) في منزل الإمبراطورية بعدما طلب منها طليقها كريم الدالي إخلاء المنزل.

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين التي يُكِنُّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة، حيث تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.