شكرا لقرائتكم خبر عن دواين جونسون: لن أؤيد الرئيس جو بايدن في الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى دواين جونسون "ذا روك" عن أنه لن يدعم الرئيس جو بايدن في الانتخابات الأمريكية المقبلة، وسبق أن أيد جونسون بايدن في أول منافسة له مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أربع سنوات، قائلاً: إنه يتمتع "بالرحمة والقلب والدافع والروح".

وكتب جونسون في رسالته عام 2020: "باعتباري سياسيًا مستقلاً ووسطيًا لسنوات عديدة، لقد صوتت للديمقراطيين في الماضي وكذلك للجمهوريين، في هذه الانتخابات الحاسمة، أعتقد أن جو بايدن وكامالا هاريس هما الأفضل لقيادة بلادنا، وباعتباري أول تأييد رئاسي (علني) لي على الإطلاق، فإنني أؤيدهما بفخر لمنصب الرئاسة في الولايات المتحدة".

وأضاف جونسون في حينها قائلا:"التقدم يتطلب الشجاعة والإنسانية والتعاطف والقوة والعزيمة واللطف والاحترام، إن كوننا طيبين ومحترمين لبعضنا البعض سيكون مهمًا دائمًا".

لكن الآن، وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أعلن جونسون أنه لن يؤيد بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في نوفمبر المقبل، حيث صرح قائلا: "هل سأفعل ذلك مرة أخرى هذا العام، الإجابة لا، أدرك الآن أنه مع خوض هذه الانتخابات، لن أفعل ذلك".

وتابع جونسون قائلا:"هل أنا سعيد بالوضع الذي تعيشه أمريكا الآن؟ حسنًا، الإجابة لا، هل أؤمن بأننا سنتحسن؟ أنا أؤمن بذلك، أنا رجل متفائل. وأعتقد أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل، وإن التأييد الذي قمت به منذ سنوات مع بايدن كان ما اعتقدت أنه القرار الأفضل بالنسبة لي في ذلك الوقت".

وقال جونسون أيضًا إن "هدفه هو توحيد هذا البلد" لكنه صرح قائلا:" "سأحتفظ بسياساتي لنفسي، والأمر هذه المرة بيني وبين صندوق الاقتراع، مثل الكثير منا، لا أثق في جميع السياسيين، فأنا أثق بالشعب الأمريكي ومن سيصوتون له هو رئيسي والذي سأدعمه بنسبة 100%".