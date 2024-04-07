شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 12.. المقدم أدهم يخوض معركة بالأنفاق لإنقاذ مليحة والشيخ سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، قيام المقدم أدهم الشاعر، ويلعب دوره دياب، بمهاجمة أحد الأنفاق، حيث توقع أن تكون الجماعة المتطرفة الإرهابية التي قامت بخطف الشيخ سالم تحتمي به ومعهم مليحة وألطاف وعلي الطيب.

وانتهت الحلقة على مشهد مداهمة المقدم أدهم الشاعر بصحبة قوة من الجيش المصري، لتحرير الشيخ سالم العابد ومليحة وألطاف والدكتور هشام.

مسلسل مليحة

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مسلسل مليحة الحلقة 12



مسلسل مليحة الحلقة 12