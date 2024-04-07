شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 12.. أشرف زكى يرفض هجرة على مع ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، الكشف عن قيام "علي"، أمير المصري بالتحضير للهجرة، مع زوجته، وهو الأمر الذي رفضته الأسرة بالكامل، حيث رفض أشرف زكي خال علي سفره مع ابنته بعد كتب كتابهما بعدة من الأيام.

مسلسل مليحة، بطولة دياب على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة مكون من 15 حلقة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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