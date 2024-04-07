إليكم حقيقة حمل كايلي جينر بطفلها الثالث من تيموثي شالاميت

ميرنا وليد - بيروت - نفى مصدر مطلع خلال الأيام الماضية، أن تكون نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر حامل بطفلها الثالث من الممثل تيموثي شالاميت، وذلك بعد أن أدعى أحد الكوميديين أنها كانت تنتظر طفلاً من الممثل.



وكان الممثل الكوميدي، دانييل توش، قد زعم أن كايلي صوّرت مشهداً في محل بقالة في ماليبو في حلقة من مسلسل The Kardashians يَكشف عن حَملها بطفل شالاميت.

وأشار دانييل إلى أنه حصل على هذه المعلومات من موظف يعمل في متجر البقالة، بعدما سأله عن سبب إغلاق المتجر في اليوم الذي سبق قدومه.

ولفت توش إلى أن الموظف أخبره أنّهم استأجروا المتجر بأكمله، من أجل تصوير الحلقة الأخيرة من الموسم الخامس لبرنامجهم، وأنه تم تصوير تقوم فيه كايلي بالكشف عن حملها من تيموثي.

واعترف توش بأنّ ما قيل له قد لا يكون صحيحاً وقال: "قد لا يكون هذا صحيحاً. أنا لا أتحقق من أي شيء. هذا ما أخبرني به موظف في محل بقالة في ماليبو".

ورد مصدر مطلع على هذه الأخبار، وقال لموقع "DailyMail" إنّ ادعاءات الكوميدي "كاذبة بالكامل" وعارية عن الصّحة، وكانت بمثابة خدعة لجذب الانتباه إلى البودكاست الخاص به.