شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق وأسرة مسلسل صيد العقارب ينتهون من التصوير اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى النجمة غادة عبد الرازق وأسرة مسلسل صيد العقارب من تصوير العمل مساء اليوم الأحد، حيث يصور المخرج أحمد حسن المشاهد الأخيرة اليوم الأحد في الديكور الأساسى لمنزل غادة عبد الرازق، وتجمع المشاهد الأخيرة أغلب الممثلين في المسلسل خاصة أن المشاهد تتضمن أحداثًا مليئة بالاثارة .

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.