شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تحتفل بعيد الربيع بحفل للفنان هانى شاكر 29 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة نفين الكيلانى، تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء أبو زيد بأعياد الربيع بحفل غنائى يحييه النجم هانى شاكر وذلك يوم 29 أبريل الجارى على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

ومن المقرر أن يقدم هانى باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، والتى يتفاعل معها منها: "يا أغلى اسم في الوجود، بحبك يا غالي، ح نعيش، كل ليلة، محتاجلك يا عمري، لما راح الصبر منه، مش بعتب عليك، أنت السبب، دعوة فرح، وعد مني، رسالة من تحت الماء، ماتهدديش، مشتريكي، معاك تحلو الدنيا، سالتك، لسة بتسألي، علي الضحكاية، أنا قلبي ليك".



هانى شاكر

يذكر أن أمير الغناء العربى طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح شاكر مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.