شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 28، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل الحشاشين مؤامرة من قِبَل الجوارى فى قلعة آلموت نجحن من خلالها فى قتل ألينار التى تلعب دورها الفنانة سوزان نجم الدين، وهو ما ظهر جلياً خلال أحداث الحلقة بعدما دخلن غرفتها وقتلنها بالخناجر، ليأمر حسن الصباح بإلقاء جثة سوزان نجم الدين من فوق أسوار القلعة، بالإضافة إلى رمى المتهمات الثلاث بقتلها أحياء أيضاً.

كما شهدت الحلقة 27 أمر حسن الصباح لتابعيه الحشاشين بإثارة الهرج والمرج داخل أصفهان وإشاعة القتل وبث الرعب بين الجميع، وهو ما نجح فيه بالفعل ليثير الرعب داخل المدينة كلها مما جعل السلطان باركياروق يعزل وزيره.

وكانت شهدت الحلقة 27 من الحشاشين مقابلة ما بين برزك أميد وحسن بن الصباح أخبره فيها الأخير أنه رأى بالمنام قتل برزك لابنه الهادى، ليخبره الأخير أنه مستعد لفعل أى شىء لينال ثقته، حتى لو كلفه الأمر قتل نفسه.

وهو ما أمر به حسن الصباح، وبالفعل لم يتردد برزك ولكن حسن الصباح بمجرد اقتراب السكين من رقبة برزك أخبره أن ذلك يكفى.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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