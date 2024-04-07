شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صدفة الحلقة 28، بطولة النجمة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساء، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 10:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحاً، وعلى قناة CBC Drama في تمام الساعة 7.30 مساءاً، والإعادة 3.00 صباحاً،

وتعرض الحلقة 28 من مسلسل صدفة وعلى قناة DMC في تمام الساعة 12:15 منتصف الليل، و الإعادة الساعة 6:30 صباحًا، وعلى القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساء، وتعاد الساعة 3:00 صباحًا، بالإضافة إلى منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

فى خلال أحداث الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، اتفق جلال - رشدي الشامي، مع مصباح - عمرو صحصاح، بأن يقوم بقتل كل من طارق - عصام السقا، وكذلك غادة - رانيا الخواجة، بالرغم أن غادة هي من ستساعده في دخول منزل طارق، فهل ستنجح الخطة ويقتل مصباح طارق وغادة؟ هذا ما سنعرفه خلال أحداث الحلقة 28.

مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج وخالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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