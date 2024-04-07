شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صيد العقارب الحلقة 28.. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 28، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحًا والساعة 2.15 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والإعادة الساعة 4.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء.

شهد الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب إرسال مجهول إلى "عايدة" غادة عبد الرازق، مقطع صوتى منسوب لـ"إسماعيل الغول" رياض الخولى، وهو يطلب من شخص أن يقوم بقتلها.

وتحدث معها "ياسين" محمد علاء بأن هناك احتمالية أن يكون شخص قام بتحريف الصوت أو محتوى المكالمة، فيما استطاع الضابط "حسام" كريم محجوب معرفة مصدر الرقم الذى أرسل المقطع الصوتى، حيث أخبرهم بأن الرسالة من كمبيوتر داخل شركة "شريف الغزولى" الذى قام بتركيب سيستم الكاميرات بشركاتهم.

وخلال نقل "مصطفي ضرغام" محمد علي رزق للمستشفى ومحاولات لاخراج الرصاصة بعد اصابته بها من شخص مجهول.

وقام "ياسين" محمد علاء بملاحقة الشخص المجهول الذى قام بإطلاق النار على "مصطفي ضرغام" محمد علي رزق، واستطاع أن يسقط دراجته البخارية باطلاق رصاصة عليه وتسليمه للشرطة.

حققت الشرطة مع الشخص المجهول الذى أطلق النار على "مصطفي ضرغام" محمد علي رزق، ولكنهم اكتشفوا أن هذا الشخص تابع لمجموعة تقوم بتنفيذ المهام اون لاين دون معرفة من الشخص الذى دفع الأموال مقابل ذلك.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، ومن بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، محمد علاء، سيمون، أحمد ماهر، محمد نجاتي، مي القاضي، ميار الغيطي، محمد علي رزق، مجدي بدر، سامية عاطف، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، ريم المصري والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

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