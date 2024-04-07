إليسا تفخر بأن المطبخ اللبناني الأول عربياً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية إليسا مقطع فيديو يوثق إحصاء أجراه موقع "Taste Atlas" في تصنيفه السنوي لأفضل مطابخ العالم، وذلك لسنتي 2023 و2024 معاً، حسب عدة عوامل، من بينها جودة الطعام وتنوعه وسهولة الوصول إليه.

وتبين أن المطبخ اللبناني احتل في المرتبة الأولى عربياً والمرتبة 25 عالمياً بعد التشيلي، وقبل جورجيا، الأمر الذي افتخرت به الفنانة اللبنانية.

وقد حصل المطبخ اللبناني على تقييم 4.40 في الموقع، وذلك نسبة إلى الأطعمة التي تم تقييمها، والتي وصل عددها إلى 56 نوع، من بينها الشوارما، والزعتر، والحمص، والمعمول، والفتوش، والتبولة، والمناقيش، وبابا غنوج، والمجدرة، والكعك، وزنود الست، والصيادية، والكبة النيئة.

ويلي المطبخ اللبناني من حيث الجودة ، المطبخ الجزائري ، المطبخ المغربي والمطبخ المصري، والمطبخ السوري الذي حل خامساً.

إشارة إلى أن إليسا ما زالت تحصد نجاح أغنيتها "أنا مش صوتك" وهي تتر مسلسل ع أمل التي نالت نجاحاً كبيراً وما تزال على كافة المنصات الموسيقية.