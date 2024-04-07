شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 13.. ميرفت أمين تلوم أمير المصرى على تفكيره بالهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 13 من مسلسل مليحة حديث حنان (ميرفت أمين) مع ابنها على (أمير المصرى) وزوجته فريدة (مروة أنور) عن قراره فى تركهم والهجرة بالخارج، كما لامته على تفكيره فقط فى نفسه ورغبته فى أخذ زوجته أيضًا بعيدًا عن أهلها.

وكانت الحلقة بدأت بمواجهة أدهم (دياب)، ورجاله مجموعة من العناصر الإرهابية داخل النفق، وحدوث اشتباك بينهما، ولكنه في النهاية استطاع السيطرة على أحد تلك الأفراد، فضلاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.