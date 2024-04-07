شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 28.. عصام السقا يسترد شركته بعد القبض على عمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تم القبض على جلال - رشدي الشامي، في قضية الشروع في قتل ابن أخيه طارق - عصام السقا، وذهب طارق مع الشرطة أثناء القبض عليه، وهدده جلال أنه سيعود له بعد السجن، وقام طارق باسترداد الشركة وجلس على مكتبه.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرون، من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، ذهبت صدفة، لأدهم - تامر يسري، تطلب منه أن يساعدها في زيارة فرحى- نور إيهاب، ثم قررت صدفة أن تحكي له مشاكلها كي يساعدها، وبالفعل كشفت له عن نصب طارق - عصام السقا، وعمه عليها، وعن المليارات التي كانت تمتلكها، وحاول أدهم أن يجد لها حلاً فاقترح عليها أن تذهب للنائب العام وتقدم بلاغا ضد طارق وعمه، ولكن صدفة رفضت فعل ذلك.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان