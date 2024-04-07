شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 28.. ريهام حجاج تزور نور إيهاب في المصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ساعد أدهم - تامر يسري، صدفة - ريهام حجاج، أن تزور أختها فرح - نور إيهاب، في المصحة، وبالفعل ذهبت إليها ووجدتها في حالة سيئة وتريد أن تخرج من المصحة، وحاولت صدفة أن تهون عليها وكانت قد أحضرت لها طعامًا مع ابن أختها صاصا - أحمد أبو زيد، والذي يبدو أنه معجب بفرح.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث تم القبض علي جلال- رشدي الشامي، في قضية الشروع في قتل ابن أخيه طارق- عصام السقا، وذهب طارق مع الشرطة أثناء القبض عليه، وهدده جلال أنه سيعود له بعد السجن، وقام طارق باسترداد الشركة وجلس علي مكتبه.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز. شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان