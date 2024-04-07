شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 28.. سفير جزيرة أميجوس في الفندق وتهديد باغتياله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار سفير جزيرة أميجوس - الفنان محمود الليثى، فندق المزاريطة خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، وطلب من الكبير أن يجلس في الفندق لبعض الوقت وأنه سفير جزيرة أميجوس.

ويشرف جونى على العمال في الفندق ويتحدث مع هجرس على ملابس العمال، وجاءت أجنبية غاية في الجمال تطلب غرفة للنزول فيها وأخبرها جونى أن الفندق لا يوجد أي غرفة خالية وطلب منها أن تنزل في غرفته وبعد أن صعدت أخرجت قنبلة ومسدس لاغتيال السفير في الفندق.

وخلال أحداث الحلقة جاء بلوجر في الفندق لحجز غرفة مقابل الترويج للفندق ولكن دخل معهم في خناقة ثم أقنعته زوجته مربوحة بالموافقة حتى يروجوا للفندق ويأتي النزلاء أكثر وأكثر وتكون له دعاية كبيرة.

ودخل جونى في خناقة كبيرة مع هجرس، بعد أن أخذ النزلاء الأجانب يغطسون في الترعة بأنابيب غاز بدل من عده الغطس مما تسبب في اختناق أحد الأجانب و عنفه جونى كثيرا.

ويعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندى.