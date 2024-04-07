هروب رامز جلال من أحمد السقا في كواليس "رامز جاب من الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف رامز جلال عن كواليس الحلقة التي جمعت الفنان أحمد السقا مع الفنان باسم سمرة، في برنامج رامز جاب من الآخر.

وحاول رامز جلال تهدئة أحمد السقا وباسم سمرة في نهاية الحلقة من برنامج رامز جاب من الآخر، لكنه هرب سريعًا وأغلق على نفسه باب الغرفة خوفًا من أحمد السقا.

وأذاع الفنان رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الآخر، مشاهد مجمعة ولقطات للضيوف لم تعرض في الحلقات السابقة.

واستضاف رامز جلال في البرنامج عدد من ضحايا هذا الموسم، من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

وتقوم فكرة البرنامج على تنفيذ مقلب في اثنين من المشاهير، وبعضهما تحدث عن وجود خلاف بينهما، مثل استضافته مغني المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق، أيتن عامر وسمية الخشاب، باسم سمرة وأحمدالسقا.

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