"الحب الحقيقي في حياتي".. ماذا قال أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد العوضي، عن علاقته بـ الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل الطلاق.

وقال "العوضي" في لقائه ببرنامج "ع المسرح"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن المرأة مهمة جدًا في حياة الرجل، ولا يوجد رجل يستطيع أن يعيش بمفرده في هذا العالم.

وعن علاقته بـ ياسمين عبد العزيز، أوضح: "أصدق حب في حياتي كانت ياسمين عبدالعزيز، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأني عشت معها أيام بفترات بمواقف بمراحل".

وأكمل: "ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي وهفضل أقول كده على طول، مش دلوقتي بس لأني مش هعيش اللي أنا عشته مع ياسمين".

ويشارك أحمد العوضي في دراما رمضان 2024 بـ مسلسل "حق عرب"، الذي يضم كوكبة من ألمع النجوم، أبرزهم دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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