كريم محمود عبد العزيز ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast".. الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

يحل الفنان كريم محمود عبد العزيز، ضيفًا ببرنامج "Big Time Podcast" تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، ويذاع على قناة "MBC1".

وروجت الصفحة الرسمية لقناة "MBC1" للحلقة، حيث نشرت البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب: "الفنان كريم محمود عبد العزيز في ضيافة أصالة وعمرو أديب".

ويستضيف برنامج "Big Time Podcast" نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات سواء الفنية أو الرياضية وحتى الاجتماعية ويعرض طوال شهر رمضان تقديم الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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