محمد رمضان ينشر بوسترات لفيلمه الجديد من تصميم الجمهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

شوق الفنان محمد رمضان، متابعيه على السوشيال ميديا، لأحدث أعماله السينمائية هذا العام وهو فيلم "أسد".

ونشر رمضان، بوسترات من تصميم الجمهور عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "مبسوط من اجتهادكم وتوقعاتكم لشخصيتي في فيلم "أسد" وشكراً على التصميمات الرائعة دي، وحماسكم مشجعني أوي.. في مرحلة التحضير للفيلم، أسد إنتاج موسى أبو طالب ‏تأليف محمد وشيرين وخالد دياب، إخراج محمد دياب".

جدير بالذكر أن محمد رمضان غاب عن دراما رمضان 2024، بعد مشاركته في السباق الماضي بمسلسل "جعفر العمدة" مع المخرج محمد سامي، وشارك في بطولته زينة، مي كساب، منة فضالي، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد فهيم، جوري بكر، منذر رياحنة، طارق النهري.

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