شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 13.. شواهى تطلب من أشقائها مراقبة الشيخ عبد الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت شواهى ملكة الشمعيين مع أشقائها، خلال أحداث الحلقة الثالثة عشر، من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، وتحدثت معهم أن جودر وصل مع الشيخ عبد الأحد إلى المغرب، وأنه سوف يبدأ تعلم العلوم الروحانية لفك الرصد والوصول إلى الكنوز الأربعة وطلبت أن الشيخ عبد الأحد يظل تحت عينهم.

وخلال الأحداث طلب شهريار من زوجته شهرزاد أن تجلس بجانبه لتفاجئ أنه استدعى رجال الدولة لمشاهده العرض، وتقول له: "أنا صممت العرض ده ليك لوحدك نغيره"ولكن يصمم عليه

وهو عرض تمثيلى يجسد معاناة وتفاصيل الخيانة التي تعرض لها شهريار من زوجته و طلب أن تقتل على يد مسرور السياف، ليغضب غضبا شديدا منها و يقول لها: " تكسرى هيبتى أمام رجال الدولة" لتعتذر منه إنها فعلت ذلك من أجل أن يواجه عقدته بالخيانة ويستطيع أن يستكمل حياته حتى لو قتلت على يد مسرور السياف، ولكن شهريار ظل صامتا، وحرصت شهرزاد على استكمال قصة جودر ورحلته مع الشيخ عبد الأحد.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.