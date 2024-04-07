شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 28.. خالد النبوي مصدوم من تزوير ابنه لتوقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 28 من مسلسل امبراطورية ميم للنجم خالد النبوي والكاتب محمد سليمان عبد المالك والمخرج محمد سلامة الكثير من الأحداث، فبعدما زور مروان أبو المجد " نور النبوي " توقيع والده ووقع علي عقد بيع منزلهم لصالح شركة يحيي شاكر ، يظل حزينا وكلما يجد فرصة لفتح والده واخباره بهذه الفعلة لا يجد الوقت ولا الظروف الملائمة، ولكن مندوبة شركة يحيي شاكر تذهب لخالد النبوي وتخبره بانه باع منزله من خلال توقيع ابنه علي عقد ووقع باسم والده، ويصاب خالد النبوي بدهشة ويصدم وتنتهي الحلقة بذلك.

وكانت قد شهدت الحلقة عودة مختار أبو المجد لشركته بعد خروجه من الحبس، ولكن يكتشف ان كل الحجوزات لصالح شركته التي تعمل في السياحة قد تم إلغاؤها ولكنه يحاول استعادة نشاطه مع موظفيه.

وشهدت أيضا الحلقة 28 من مسلسل امبراطورية ميم اعتراض هاجر السراج علي سكن مايان السيد في غرفتها بمنزلها، فقد سكنت " مادي " في غرفت مني مختار أبو المجد حينما سافرت للخارج، ويحاول مروان فض الاشتباك بينهما، وتوافق مني مختار علي تركها في غرفتها لمدة يومين فقط.

كانت قد شهدت الحلقة السابقة توقيع مروان عقد بيع منزل الإمبراطورية مكان والده زورا، وذلك في محاولة منه لإنقاذ والده من الحبس، وتنجح منى مختار فى إخراج والدها من الحبس بكفالة على ذمة القضايا.

وشهدت الحلقة أيضا مساومة شركة يحيي شاكر لمروان أبو المجد علي بيع منزل والده مقابل خروجه من الحبس، وشهدت الحلقة أيضا عودة منى مختار أبو المجد من السفر بعدما علمت بحبس والدها في عدة قضايا تم تلفيقها له من يحيي شاكر بعد رفضه بيع منزله .

يُعرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة بطولة خالد النبوي على قناة DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى حول مختار أبو المجد، الذى يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين التي يُكِنُّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الستة، حيث تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة كل من: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.