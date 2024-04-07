شكرا لقرائتكم خبر عن بدون سابق إنذار الحلقة 12.. حسن يصدم أمينة بعد ذهابه للحفلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، صدمة جديدة لـ أمينة، بعد أن رفض حسن الذهاب برفقتها إلى الحفل الخاص بالمطربة عايدة الأيوبي، وبرر عدم ذهابه بسبب ظرف عائلي وهو ما تسبب في أزمة جديدة لها في علاقاتها العاطفية المتوترة خلال السنوات الماضية.

وسبق شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، اقتراحا من ليلى إلى مروان، من أجل اقتراض بعض الأموال من والدها لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.



أمينة وصدمتها



كما شهدت الحلقة، عثور مروان على موظف مكتب الصحة في محافظة الإسماعيلية الذي دبر عملية نصب ليوهم مروان بامتلاكه معلومات تفيده في الوصول لابنه الحقيقي، وسرعان ما شهدت الحلقة عثور مروان على موظف الصحة، الذي خبأ مروان له جهاز تتبع في الشنطة التي كانت تحتوي على الأموال، ليتتبع خط السير ويعثر على المتورط الذي لا يمتلك أي معلومات.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.