شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 28.. وليد فواز يقتل أحمد عبد الله محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث طالب جمال - أحمد عبد الله محمود، من سميحة - دنيا المصري، بالخمسة ملايين جنيه الذي أتفق معها عليهم، وعندما قالت له أنه ليس معه دليل على خيانتها فقال لها إنه سيذهب لإحضار الدليل ولو لم تحضر النقود سيفضحها.

بعدما عاد جمال كانت سميحة قد أحضرت النقود، ولكن كان رباح - وليد فواز ينتظره هو الآخر، فقام سميحة برش مادة علي عين جمال حتي قام رباح بخنقه بواسطة كيس بلاستيك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وهددت سميحة بعدها رباح إذا هرب وباعها أنها قامت بتصويره وهو يقتل جمال.

وكانت قد بدأت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بمعرفة عرب- أحمد العوضي، أن عبد ربه- رياض الخولي، وراء إختفاء سعيد الجن، بعدما علم بنيته لفضيحة صباح زوجته- وفاء عامر، فأبلغ عرب الشرطة علي المكان الذي يدفن فيه عبد ربه الجثث وهي ( المريحة) وكان متأكداً أن سعيد الجن مدفون هناك، ولكن عندما وصلت الشرطة لم تجد أثراً لأي جثة في المكان، وأعترف عبد ربه لعرب في محاولة لكيده أنه نقل الجثث قبل أن تأتي الشرطة.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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