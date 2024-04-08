شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 28.. محمود الليثى يقرر خطف ابنة الجنتل لرد الجميل للمعلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watchit، أحداثا مختلفة، حيث قرر هيثم - محمود الليثى أن يساعد المعلم فى استعادة ابنه المخطوف، فقرر أن يتعاون مع غلوش - أحمد عبد الله محمود بخطف ابنة الجنتل ملك، من أجل مساومة الأخير لرجوع ابن المعلم، فستأجر سيارة أوبر حتى يخطف ملك ابنة الجنتل.

وتحدثت فوز مع ابنها منذر رياحنة وقالت له إنه يجب أن ينجو من مخاطر الجنتل وعدولة وشداد، وطلبت منه أن يخضع لأفكارها، وبالفعل ذهب معها للمعلم لمحاولة مساومته بابنه، فى مقابل أن يأخذ المخدرات، إضافة إلى اعترافها بسر سرقة المليون جنيه من خزنة والده المعلم حامد وهو صغير.

وبالفعل حاولت انتصار أن تساوم المعلم فى موضوع سر الفلوس، بالاضافة إلى تهريب ابنه ليعود له فى اقرب فرصة، ليرد عليها المعلم مين سرق فلوس ابويا، لتقول له "عدولة" .

مسلسل المعلم يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.